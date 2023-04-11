Кременчуцька поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного Олександра Назарова

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 164

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого Олександра Федоровича Назарова, який народився 13 серпня 1958 року.

Чоловік проживає у селі Білецьківка. 7 квітня він пішов з дому та не повернувся.



Прикмети: на вигляд 60-65 років, волосся сиве, світлі очі, зріст 165–170 см, худорлявої статури. У що одягнений на момент зникнення, невідомо.

Поліція просить повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісти зниклого за телефоном: 0997933504.