Кременчуцька поліція розшукує безвісти зниклого 64-річного Олександра Назарова

Чоловік проживає у селі Білецьківка
Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісти зниклого Олександра Федоровича Назарова, який народився 13 серпня 1958 року.
Чоловік проживає у селі Білецьківка. 7 квітня він пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: на вигляд 60-65 років, волосся сиве, світлі очі, зріст 165–170 см, худорлявої статури. У що одягнений на момент зникнення, невідомо.
Поліція просить повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісти зниклого за телефоном: 0997933504.
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