Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський похвалив артилеристів з Кременчука

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 317

За словами Сирського, військові неодноразово доводили свою продуктивність, надаючи потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій

Українська артилерія знищує тисячі російських солдатів й одиниць ворожої техніки, вправно поєднуючи іноземну зброю з вітчизняними артилерійськими системами. Про це зазначив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

- Сьогодні українська артилерія доводить свою ефективність. Вона знищує тисячі одиниць солдатів та техніки противника. Поряд з іноземною зброєю українські воїни вправно поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об’єкти на полі бою, — написав Олександр Сирський.

Зокрема, командувач відзначив 27-у, 43-ю і 107-у (яка базується у Кременчуці) реактивні й артилерійські бригади. За словами Сирського, вони неодноразово доводили свою продуктивність, надаючи потужну вогневу підтримку під час проведення різних військових операцій.

Наприклад, за даними Генштабу за 8 квітня, підрозділи українських ракетних військ й артилерії за добу уразили позицію засобів протиповітряної оборони, три станції радіоелектронної боротьби, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки росіян та склад ворожих боєприпасів. А станом на вечір 9 квітня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетні комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.