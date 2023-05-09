Дешевшає майже все, але не у всіх: які ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини 9 травня

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У вівторок, 9 травня, на Полтавщині помітно знизились середні ціни на бензин та дизельне пальне. Два оператори ринку знизили ціни на своїх АЗС на 1 грн за літр бензину та на 1,5 грн за літр дизельного пального. Ще один оператор зменшив вартість дизеля на своїх заправках на 1,25 грн за літр. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 9.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,63 -0,29 -0,602% Бензин А-95 46,36 -0,25 -0,536% Бензин А-92 44,29 0,00 0% Дизельне пальне 45,24 -0,47 -1,131% Газ автомобільний 21,94 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 9.05.2023 р.