У Полтаві подружжя позбавили волі за те, що не піклувалось про власних дітей

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 356

Жінку засудили до 2 років 6 місяців, а чоловіка – до 2 років позбавлення волі

У Полтаві засудили подружжя, яке не виконувало обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

У березні 2021 року в зв’язку з обставинами, що загрожували життю та здоров’ю малолітніх дітей, правоохоронці та соціальні працівники вилучили дітей із неблагополучної сім’ї.

У липні того ж року ухвалою Октябрського районного суду Полтави чоловіка та жінку позбавили батьківських прав.

Наразі один із хлопців, який є дитиною з інвалідністю, виховується в будинку-інтернаті, а інший – у прийомній сім’ї.

Прокуратура довела не забезпечення батьками елементарних побутових умов проживання, догляду, харчування, освіти та медичного обстеження дітей. Тож подружжя засудили до реальної міри покарання. Жінку засудили до 2 років 6 місяців позбавлення волі, а чоловіка – до 2 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили подружжя перебуватиме під вартою.







