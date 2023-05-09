У Полтаві подружжя позбавили волі за те, що не піклувалось про власних дітей

У Полтаві засудили подружжя, яке не виконувало обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
У березні 2021 року в зв’язку з обставинами, що загрожували життю та здоров’ю малолітніх дітей, правоохоронці та соціальні працівники вилучили дітей із неблагополучної сім’ї.
У липні того ж року ухвалою Октябрського районного суду Полтави чоловіка та жінку позбавили батьківських прав.
Наразі один із хлопців, який є дитиною з інвалідністю, виховується в будинку-інтернаті, а інший – у прийомній сім’ї.
Прокуратура довела не забезпечення батьками елементарних побутових умов проживання, догляду, харчування, освіти та медичного обстеження дітей. Тож подружжя засудили до реальної міри покарання. Жінку засудили до 2 років 6 місяців позбавлення волі, а чоловіка – до 2 років позбавлення волі.
До набрання вироком законної сили подружжя перебуватиме під вартою.
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