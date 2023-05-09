Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 10 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 10 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 19.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Андрія Ізюмова, 1А-46;
- Бажана, 2, 14, 17;
- Барвінкова, 1-68;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-67;
- Б. Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1-56;
- В. Симоненка, 1-112;
- В. Баранова, 3-13;
- В. Винниченка, 11/28-78;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- Г. Чайки, 1, 29;
- вул. Гетьманська, 8, 43;
- Д. Галицького, 6-67;
- просп. Полтавський, 15-275;
- вул. Козацька, 3-26/24;
- Кропивницького, 1-66/2;
- М. Вовчка, 2-34;
- М. Міхновського, 1-57;
- М. Грушевського, 3-7;
- М. Калачевського, 3-9;
- Некрасова, 3-80;
- О. Пчілки, 2А-23;
- Размислова, 3-40;
- вул. Ракетна, 1-27;
- вул. Рокитнянська, 1-39;
- С. Наливайка, 2-18/27;
- Сосновська, 1-49.
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Гійома Боплана, 47А-56;
- вул. Лугова, 1-17;
- вул. Юрія Таптунова, 1;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- с. Мала Кохнівка - вул. Лісна, 2-20.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 7-й Хорольський, 2А, 12, 18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 26-38/32;
- вул. Софії Перовської, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 32, 34, 36.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олексія Древаля, 39-78.
З 8.00 до 20.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- просп. Свободи, 32, 34, 36;
- вул. Шевченка, 64А.
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