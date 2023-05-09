Де завтра не буде світла у Кременчуці

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

З 5.00 до 19.00

У середу, 10 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Гійома Боплана, 47А-56;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Юрія Таптунова, 1;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3-9;

с. Мала Кохнівка - вул. Лісна, 2-20.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів: