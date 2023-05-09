На 12 років засудили інформаторку генерала російського ГРУ, яка переховувалась у Кременчуці

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На 12 років позбавлення волі засудили особисту інформаторку генерала російського ГРУ, який причетний до збиття «Боїнга» MH-17. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисницю затримали у червні 2022 року, в результаті спецоперації у Кременчуці, де вона намагалась переховуватись від правосуддя.

За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним «Хмурий». Саме він причетний до збиття пасажирського літака «Боїнг», який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення жінка вийшла через анонімний месенджер на «Хмурого» і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки.

Також вона передавала воєнній розвідці рф інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті.

Крім того, колаборантка проводила відеофіксацію наслідків російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні звіти.

Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.

Під час обшуків за адресою тимчасового проживання зловмисниці правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Жінку засудили на 12 років позбавлення волі.



