На Полтавщині підозрюють 5 чоловіків у розбійному нападі на жителів області

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 271

Чотирьох чоловіків тримають під вартою, а місцезнаходження ще одного поки не встановили

На Полтавщини 5 місцевих жителів віком від 22 до 39 років нападали на мешканців області, в яких вимагали гроші, супроводжуючи свої дії погрозами та застосуванням насильства. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, будучи психологічно пригніченими, побоюючись за своє життя і здоров’я, люди віддавали заощадження.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили 4 епізоди протиправної діяльності, скоєні минулого року та цьогоріч. Серед потерпілих – навіть неповнолітній, якого зловмисники змусили зняти з банківської картки 38 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях чоловіків правоохоронці вилучили дерев’яні бити, телескопічні палиці, майно потерпілих, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Наразі чоловікам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань; розбої, поєднаному з проникненням у житло; вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, а також незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншими важливими особистими документами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 357 КК України).

За клопотаннями слідчого та прокурора Октябрським районним судом Полтави 4 підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Місцезнаходження ще одного встановлюється.