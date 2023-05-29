З програмою «Вогник Незламності» у Кременчуці виступатиме столичний цирк-шапіто

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 206

На гастролі до нашого міста приїдуть циркові гімнасти, акробати, жонглери, еквілібристи, артисти оригінальних жанрів, і звісно ж клоуни

З 9 по 18 червня, вперше у Кременчуці, в районі Річкового вокзалу (вул. Університетська, 1А) виступатиме Київський цирковий колектив «Вогник» державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» з програмою «Вогник Незламності».

У будні о 18.00, а у вихідні о 14.00 та 17.00 обіцяють феєричні, видовищні та захопливі вистави.

«Вогник Незламності» — вогник віри, надії та сили духу!!!

— Не зламати тих хто сміється! Не вкрадуть вороги сміх та радість наших дітей! Наші артисти стоять на варті гарного настрою та усміхнених облич Українців, — наголошують організатори.

Чудовий настрій Вам подарують столичні циркові «Воїни Світла»: неперевершені повітряні гімнасти, акробати, жонглери, еквілібристи, артисти оригінальних жанрів.

І звісно протягом усієї вистави вас розважатиме найкумедніші клоунські репризи.

Вартість квитків — від 150 до 350 грн.

Дітям до 5-х років вхід безоплатний при наявності квитка у дорослого без окремого місця.

Захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.

Квитки можна придбати в касі цирку та за посиланням.

Довідки: