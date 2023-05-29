З програмою «Вогник Незламності» у Кременчуці виступатиме столичний цирк-шапіто

На гастролі до нашого міста приїдуть циркові гімнасти, акробати, жонглери, еквілібристи, артисти оригінальних жанрів, і звісно ж клоуни
З 9 по 18 червня, вперше у Кременчуці, в районі Річкового вокзалу (вул. Університетська, 1А) виступатиме Київський цирковий колектив «Вогник» державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» з програмою «Вогник Незламності».
У будні о 18.00, а у вихідні о 14.00 та 17.00 обіцяють феєричні, видовищні та захопливі вистави.
Чудовий настрій Вам подарують столичні циркові «Воїни Світла»: неперевершені повітряні гімнасти, акробати, жонглери, еквілібристи, артисти оригінальних жанрів.
І звісно протягом усієї вистави вас розважатиме найкумедніші клоунські репризи.
Вартість квитків — від 150 до 350 грн.
Дітям до 5-х років вхід безоплатний при наявності квитка у дорослого без окремого місця.
Захід відбудеться із дотриманням необхідних вимог безпеки в умовах воєнного стану.
Квитки можна придбати в касі цирку та за посиланням.
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