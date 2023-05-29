Хаггі Ваггі, Венздей та «кальмари» у Кременчуці розважали дітей

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 205 Коментарів: 1

Минулої суботи у МПК показали дитячу виставу «Венздей Адамс та Хагі Вагі у «Грі в кальмара». Вистава була інтерактивною, бо діти постійно рухалися, виконуючи завдання героїв.

За сюжетом, Хаггі Ваггі та Кіссі Міссі, а також ще два подібні милі монстри (це герої горор-гри Poppy Playtime) потрапили на іншу планету, на якій жили злі герої серіалу «Гра в кальмара». Аби вижити, за допомогою дітей треба було виконати певні завдання. Діти відгадували імена мультиплікаційних героїв, грали м’ячами, танцювали та співали. На сцені також з’явилася і героїня відомого серіалу Венздей, яка як і герої-«кальмари» у підсумку стала на бік добра.

— Мама, я не розумію, як можна поєднувати Венздей, «Гру в кальмара» та Хаггі Ваггі. Це ж усе зовсім різні речі, — каже мені на виставі моя 9-річна донька. — А музика? Ну ладно, Венздей ще нормально заспівала (український текст, покладений на пісню Lady Gaga). А Nirvana? Як можна використовувати музику легендарної групи 90-х років із Хаггі Ваггі?

Можливо, вистава була розрахована на більш ранній вік дітей, хоча куди ж раніше, із такими героями. Можливо, просто «не зайшло». Утім, більшості дітлахів явно сподобалося. Зал був майже повним — діти прийшли з батьками, багато хто прихопив із собою м'яких Хаггі Ваггі та Кіссі Міссі, деякі дівчата прийшли в образі Венздей.

Очевидно, що дітям бракує у нинішньому житті свят, не вистачає спілкування. І вистава була дещо схожа на традиційні новорічні ранки в МПК, яких так давно не бачили кременчужани.

А по закінченні герої вийшли прямо на вулицю та влаштували фотосесію з усіма охочими.