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Хаггі Ваггі, Венздей та «кальмари» у Кременчуці розважали дітей

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 205 Коментарів: 1

У МПК пройшла інтерактивна вистава

Минулої суботи у МПК показали дитячу виставу «Венздей Адамс та Хагі Вагі у «Грі в кальмара». Вистава була інтерактивною, бо діти постійно рухалися, виконуючи завдання героїв. 

 

За сюжетом, Хаггі Ваггі та Кіссі Міссі, а також ще два подібні милі монстри (це герої горор-гри Poppy Playtime) потрапили на іншу планету, на якій жили злі герої серіалу «Гра в кальмара». Аби вижити, за допомогою дітей треба було виконати певні завдання. Діти відгадували імена мультиплікаційних героїв, грали м’ячами, танцювали та співали. На сцені також з’явилася і героїня відомого серіалу Венздей, яка як і герої-«кальмари» у підсумку стала на бік добра.

Мама, я не розумію, як можна поєднувати Венздей, «Гру в кальмара» та Хаггі Ваггі. Це ж усе зовсім різні речі, каже мені на виставі моя 9-річна донька. А музика? Ну ладно, Венздей ще нормально заспівала (український текст, покладений на пісню Lady Gaga). А Nirvana? Як можна використовувати музику легендарної групи 90-х років із Хаггі Ваггі? 

Можливо, вистава була розрахована на більш ранній вік дітей, хоча куди ж раніше, із такими героями. Можливо, просто «не зайшло». Утім, більшості дітлахів явно сподобалося. Зал був майже повним діти прийшли з батьками, багато хто прихопив із собою м'яких Хаггі Ваггі та Кіссі Міссі, деякі дівчата прийшли в образі Венздей.

 

Очевидно, що дітям бракує у нинішньому житті свят, не вистачає спілкування. І вистава була дещо схожа на традиційні новорічні ранки в МПК, яких так давно не бачили кременчужани.

А по закінченні герої вийшли прямо на вулицю та влаштували фотосесію з усіма охочими. 

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: вистава МПК
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Коментарі: 1

1 039
evil:
Сьогодні, 15:10

Это какой-то...позор...


0 0

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