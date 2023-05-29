На Полтавщині зіткнулись автомобіль та мотоцикл, яким керував 14-річний хлопець

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Вчора, 28 травня, близько 19.00, селищі Опішня Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що автомобіль Chery Jaggi, яким керував 18-річний житель селища Диканька, зіткнувся із мотоциклом Vdv Tekken, яким керував 14-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП неповнолітній водій мотоцикла утримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.