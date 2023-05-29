Запитай священника: на запитання читачів відповідає протоієрей Анатолій Куліш

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- Хочу запитати про вінчання. Чи правда, що зараз дозволено вінчатися кілька разів?

- На жаль, у сучасному світі розлучення стає поширеним явищем. Обставини, які призводять до цього, – різні. Церква наголошує на тому, що рішення про цей крок має бути максимально обдуманим та виваженим. Та реалії показують, що до голосу Церкви люди дослухаються не так часто, як хотілося б.

Саме через неміч людської природи Церква в окремих випадках благословляє другий шлюб. Але для благословіння повторного шлюбу є певна процедура, про яку можна дізнатися безпосередньо у храмі.

- Підкажіть, чи може розлучений чоловік прийняти сан священника, якщо шлюб не був освячений Церквою, а розлучення було здійснено з ініціативи дружини?

- Такі моменти уже визначаються у кожному конкретному випадку. Якщо ми з вами беремо традицію грецьких церков, то зараз це дозволяється.

У нас такі питання вирішуються безпосередньо й особисто з людиною, яка хоче прийняти священний сан.