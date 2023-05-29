У центрі Кременчука 63-річний чоловік показував перехожим статеві органи

Вчора, 28 травня, близько 17.00, у центрі Кременчука, на дитячому майданчику 63-річний чоловік демонстрував статеві органи перехожим. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.
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