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З бюджету Кременчука виділили кошти на організацію роковин вшанування пам’яті загиблих в «Амсторі»

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 163

За техзабезпечення заходу заплатять 41 тис. гривень

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 41 тисяч гривень на оплату послуг з технічного забезпечення заходу «Роковини вшанування пам’яті за загиблими від ракетного удару».

Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 16 червня. Організацією заходу займатиметься управління  культури та туризму міської ради. 

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у вересні минулого року з’явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор». 22 дерева висадили біля пам’ятника Шевченку над Дніпром. На його облаштування виділили 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року — роковини трагедії, яка сталася у Кременчуці. Через ракетний удар російською армією по ТЦ «Амсторі» загинуло 22 людини.




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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Амстор роковини ракетний удар
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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