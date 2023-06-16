Можна йти на пляж: якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 100

Буде спекотно, тож день можна провести на річці, а ось позасмагати не вийде, оскільки буде похмуро

Вихідними кременчужанам прогнозують спекотну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 17 червня, вдень очікується +27…+28°C. Зранку небо буде ясним, а потім його затягнуть хмари, північно-східний вітер, опадів не буде.

Наступного дня, 18 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +29°C, хмарна погода буде триматися до самого вечора, проте зранку очікується прояснення. Опадів не буде. Синоптики прогнозують північно-східний вітер протягом усього дня.