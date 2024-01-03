У Кременчуцькій художній галереї відкриються дві виставки (афіша)

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З 5 січня у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються дві виставки — новорічних листівок психологині Тамари Оснач та творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники галереї.

Перша виставка — «Новий рік у філокартії» із колекції листівок психологині Бреусівського ліцею Козельщинської громади Тамари Оснач.

Колекціонувати листівки пані Тамара розпочала іще у дитинстві разом зі своєю сестрою та зберегла це захоплення і донині. У її колекції — понад 3000 листівок із різних країн, але найбільше серед них саме новорічних.

— Для мене — це можливість поділитися з відвідувачами галереї добрими яскравими емоціями від перегляду вітальних карток та поринути в казку дитячих спогадів, — говорить колекціонерка.

Ще одна виставка, яка відкриється у галереї, має назву «Кольорові вітрила». На ній будуть представлені творчі роботи Юлії та Ігоря Ульянових.

Творчий шлях Юлія Ульянова розпочала із навчання у Кременчуцькій художній школі, за освітою — вчитель креслення, образотворчого мистацтва та обслуговуючої праці. Протягом п’яти років працювала вчителем у кременчуцьких школах, а також викладала малюнок та живопис в ізостудії при Будинку культури.

Це уже восьма виставка творчих робіт пані Юлії.

Нагадаємо, 28 грудня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка новорічних та різдвяних листівок 88-річного колекціонера Володимира Маляренка.