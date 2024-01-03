Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуцькій художній галереї відкриються дві виставки (афіша)

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 173

 

Містян запрошують відвідати виставку новорічних листівок психологині Тамари Оснач та виставку творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових

З 5 січня у Кременчуцькій міській художній галереї відкриються дві виставки — новорічних листівок психологині Тамари Оснач та творчих робіт Юлії та Ігоря Ульянових. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники галереї.

Перша виставка — «Новий рік у філокартії» із колекції листівок психологині Бреусівського ліцею Козельщинської громади Тамари Оснач.

Колекціонувати листівки пані Тамара розпочала іще у дитинстві разом зі своєю сестрою та зберегла це захоплення і донині. У її колекції — понад 3000 листівок із різних країн, але найбільше серед них саме новорічних. 

— Для мене — це можливість поділитися з відвідувачами галереї добрими яскравими емоціями від перегляду вітальних карток та поринути в казку дитячих спогадів, — говорить колекціонерка.

Ще одна виставка, яка відкриється у галереї, має назву «Кольорові вітрила». На ній будуть представлені творчі роботи Юлії та Ігоря Ульянових.

 

Творчий шлях Юлія Ульянова розпочала із навчання у Кременчуцькій художній школі, за освітою — вчитель креслення, образотворчого мистацтва та обслуговуючої праці. Протягом п’яти років працювала вчителем у кременчуцьких школах, а також викладала малюнок та живопис в ізостудії при Будинку культури.

Це уже восьма виставка творчих робіт пані Юлії.

Нагадаємо, 28 грудня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка новорічних та різдвяних листівок 88-річного колекціонера Володимира Маляренка.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцька художня галерея виставка листівки Юлія Ульянова творчість
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх