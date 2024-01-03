У Полтаві у сміттєвому баці комунальники знайшли набої

Сьогодні, 18:14 Переглядів: 0

3 січня близько 10.00 у Полтаві в одному зі сміттєвих баків працівник комунального підприємства знайшов згорток з набоями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, у пакунку знаходилося близько сотні набоїв до автоматичної зброї. Правоохоронці відпривили їх на балістичну експертизу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як джерело походження набоїв.

Нагадаємо, нещодавно вдома у кременчужанина поліція виявила арсенал переробленої зброї.