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Кременчук, Освіта

Коли кременчуцьким батькам записувати майбутніх першокласників до школи

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 105

 

Реєстрація дітей на навчання відбуватиметься через електронну систему на сайті

З 1 березня до 31 травня 2024 року кременчуцьким батькам, чиї діти цього року йтимуть у перший клас, необхідно буде зареєструвати своїх дітей на навчання у школах. Про це інформує пресслужба Кременчуцької міської ради.

Рішення про це було ухвалено на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 30 листопада 2023 року.

Батькам необхідно буде зареєструвати майбутніх першокласників у базі електронної системи зарахування дітей до першого класу «Україна. ІСУО» (Інформаційна система управління освітою).

Під час реєстрації для батьків буде доступна інструкція для правильного виконання усіх дій, яка знаходиться на сайті у розділі «Підтримка».

З 1 червня заклади загальної середньої освіти почнуть формувати списки дітей на навчання та зараховуватимуть дітей до 1 класу.

Нагадаємо, директор Кременчуцького Департаменту освіти Геннадій Москалик розповів, що у новому навчальному році у школи міста піде на 900 учнів менше.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук освіта школи першокласники
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