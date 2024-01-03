На Полтавщині водій легковика збив велосипедиста

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2 січня близько 8.20 у місті Миргород на Полтавщині водій легковика збив велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення велосипедист травмувався та перебуває у лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми потерпілому) Кримінального кодексу України.

Слідчі з'ясовують причини та обставини події.