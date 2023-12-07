Вдома у кременчужанина знайшли арсенал переробленої зброї — поліція

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 23

Раніше чоловік вже мав проблеми із законом

Під час обшуку в будинку 49-річного кременчужанина поліціянти знайшли зброю з ознаками перероблення. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти зброю вилучили та відправили експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Також поліція встановила, що кременчужанин раніше вже мав проблеми із законом.

Нині поліція з'ясовує джерело походження та мету зберігання зброї.