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Кременчук, Бізнес/Робота

60% електроенергії Ferrexpo походить з низьковуглецевих джерел

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 173 Новини компаній

 

Переробка залізної руди є основним процесом споживання електроенергії в діяльності Ferrexpo

Лондонська залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні підвищила частку електроенергії з низьким вмістом вуглецю в загальному споживанні електроенергії до 60% у 2022 році порівняно з 57% у 2021 році та 22% у 2020 році, як зазначено у Звіті Ferrexpo PLC про відповідальний бізнес за 2022 рік. Про це повідомляє видання GMK Center.

У 2019 році нормативні зміни в Україні дозволили купувати електроенергію в різних постачальників. З 2020 року Ferrexpo купує види енергії з низьким вмістом вуглецю, такі як гідроенергія та атомна енергія.

Також Група виробляє електроенергію з власної сонячної станції. З моменту введення в експлуатацію в липні 2021 року, сонячна електростанція Ferrexpo потужністю 5 МВт почала виробляти електроенергію, яка в 2022 році становила 1% від загального споживання. Це пілотний проєкт, хоча в середньостроковій перспективі Група продовжує розглядати можливість будівництва більшої сонячної електростанції потужністю 250-1000 МВт.

Частка електроенергії в загальному споживанні енергоресурсів Ferrexpo становила 41% у 2022 році, порівняно з 14% дизельного палива та 34% природного газу. Найбільш енергоємним процесом є переробка залізної руди.

Група заявила, що очікується, що частка споживання електроенергії з часом зросте, оскільки Ferrexpo має намір декарбонізувати свої потужності. Група розглядає впровадження електричних вантажівок і візків і, зрештою, використання екологічно чистого водню для заправки гранулятора паливом.

У 2022 році споживання електроенергії Ferrexpo впало на 41% через скорочення обсягів виробництва.

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Автор: Андрій Тарасенко, GMK Center
Теги: Ferrexpo
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