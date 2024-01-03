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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі боксери посіли перше місце у відкритому турнірі пам’яті Олескандра Баглаєнка

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 187

 

До змагань також долучилися спортсмени із Полтави та Світловодська

Кременчуцькі спортсмени вибороли перше місце у відкритому турнірі з боксу. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

До змагань долучилися понад 100 спортсменів із Кременчука, Світловодська та Полтави.

Кременчук представляли боксери зі спортивного ліцею ім. Піддубного, спортивного товариства «Колос», спортивних клубів «Спурт», «Старт» та «Легіон», Кременчуцької школи олімпійського резерву з боксу та її філії.

 

За підсумками дводенного турніру, команда із Кременчука виборола перше місце, друге посіли полтавські боксери, а третє — команда зі Світловодська.

Змагання відбувалися 28-29 грудня у Кременчуцькій міській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву з боксу за підтримки президента міської Федерації боксу Віталія Марченка. 

Головним суддею змагань був майстер спорту міжнародного класу Валерій Бражник. 

 

Турнір присвячений пам’яті кременчуцького дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Він є щорічним і проводиться наприкінці грудня, починаючи із 2005 року.

Нагадаємо, минулого року у турнірі взяли участь 50 спортсменів із Полтавської області та Світловодська.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Фейсбук-сторінка СДЮШОР
Теги: Кременчук турнір бокс сдюшор
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