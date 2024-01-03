Рідні двох загиблих воїнів з Полтавщини отримали сертифікати на квартири від Президента

Третього січня у Маріїнському палаці в Києві Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири двом родинам загиблих військових із Полтавщини. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Отримали їх рідні полеглих нацгвардійців — вдова полеглого Героя України Віталія Грицаєнка з Полтави та представники родини Віталія Коваля з Лубенщини.
Віталій Грицаєнко був бійцем полку «Азов», воював на Донеччині. Загинув 19 березня 2022 року внаслідок осколкового поранення під час оборони Маріуполя. Поховали його 6 листопада минулого року у Полтаві на Алеї Слави.
Віталій Коваль народився на Лубенщині, навчався у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Загинув 6 січня 2023 року під час ворожого штурму у Бахмуті. У серпні 2023 року Віталію Ковалю надали звання Героя України посмертно.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року у Кременчуцькій районній військовій адміністрації родинам загиблих захисників з Кременчуччини вручили ордени «За мужність».
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