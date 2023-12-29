Родинам загиблих захисників України в Кременчуцькій РВА вручили їх посмертні нагороди

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Полеглі у боях за Україну нацгвардійці були посмертно нагороджені орденами «За мужність»

Сьогодні, 29 грудня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили державні нагороди родинам п’ятьох загиблих воїнів з Кременчуччини.

Усі вони були посмертно нагороджені Указом Президента України від 7 липня 2023 року № 375 орденами «За мужність» III ступеню.

Нагороди вручали начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік та командир військової частини 3059 Національної гвардії України підполковник Олег Довгалюк.

Під час вручення нагород Олег Лєднік зазначив, що втрата захисників — це біль для кожного українця. Він закликав усіх нас пам’ятати про подвиги цих Героїв та відзначив, що саме завдяки стійкості та мужності захисників України, ми переможемо ворога. Керівник району також зазначив, що двері його кабінету завжди відкриті для рідних загиблих Героїв і у разі необхідності, він надасть їм будь-яку допомогу.

Підполковник Олег Довгалюк висловив співчуття та подякував рідним загиблих за синів, батьків та чоловіків, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

— Хочеться, щоб скоріше закінчилася війна та настав мир, — висловила своє бажання дружина одного із полеглих героїв, яка прийшла на нагородження разом зі своєю малолітньою дочкою.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався про біографії загиблих Героїв, чиї рідні сьогодні отримали нагороди.

Старший солдат Юрій Олександрович Біленко

Народився 9 червня 1984 року. До повномасштабного вторгнення проживав у селі Мар’янівка Козельщинської територіальної громади.

До лав Національної гвардії України був призваний по загальній мобілізації 5 березня 2022 року. За оцінкою командування до виконання службових обов’язків ставився сумлінно та з високою відповідальністю. З 27 січня 2023 року старший солдат Юрій Біленко виконував бойові завдання по відсічі збройної агресії російської федерації в районі міста Кремінна Луганської області В ході боїв проявляв сміливість, мужність та героїзм. Під час виконання бойових завдань, перебуваючи під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами противника, організовував зв’язок, брав участь в інженерному обладнанні позицій, веденні оборонних дій, наданні долікарської медичної допомоги та евакуації поранених.

17 березня 2023 року о 06.30 росіяни розпочали обстріл позицій наших військ зі 120 мм мінометів та ствольної артилерії. Близько 10.20 противник силами до роти піхоти при підтримці танку Т-80 розпочав штурм позицій наших військ. Особовий склад підрозділу протягом чотирьох годин відбивав російські атаки. Під час цього бою старший солдат Юрій Біленко знищив двох окупантів. Близько 14.50 під час артилерійського обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Тіло загиблого через інтенсивні бої змогли евакуювати з поля боя лише 20 березня.

Солдат Олексій Миколайович Борсук

Народився 27 вересня 1981 року. До повномасштабного вторгнення проживав у Кременчуці.

До лав Національної гвардії України був призваний по загальній мобілізації 5 березня 2022 року. За оцінкою командування до виконання службових обов’язків ставився сумлінно та з високою відповідальністю.

Солдат Олексій Борсук брав участь у важких боях на Луганщині. 28 лютого 2023 року до позицій його взводного опорного пункту зуміла підійти диверсійно-розвідувальна група ворога. Олексій Борсук разом з іншими військовослужбовцями прийняв бій і завдяки його рішучим діям російська ДРГ зазнала значних втрат та відступила.

17 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Серебрянського лісництва Луганської області Олексій Борсук у складі свого підрозділу вступив у бій з противником, який наступав на позиції наших військ за підтримки вогню артилерії. У ході цього бою солдат Борсук знищив кулеметний розрахунок окупантів, але отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Молодший сержант Едуард Григорович Альбіна

Народився 12 листопада 1981 року. До повномасштабного вторгнення проживав у Кременчуці.

До лав Національної гвардії України був призваний по загальній мобілізації 5 березня 2022 року. За оцінкою командування до виконання службових обов’язків ставився сумлінно та з високою відповідальністю.

З 27 січня 2023 року молодший сержант Албіна виконував бойові завдання по відсічі збройної агресії російської федерації в районі міста Кремінна Луганської області. В ході боїв проявив сміливість, мужність та героїзм.

17 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Серебрянського лісництва Луганської області Олексій Борсук у складі свого підрозділу вступив у бій з противником, який наступав за підтримки вогню артилерії. У ході цього бою молодший сержант Албіна знищив двох окупантів, але отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Сержант Віталій Олександрович Трушаков

Народився 21 лютого 1978 року. До повномасштабного вторгнення проживав у Кременчуці.

До лав Національної гвардії України був призваний по загальній мобілізації 5 березня 2022 року. За оцінкою командування до виконання службових обов’язків ставився сумлінно та з високою відповідальністю.

З 27 січня 2023 року сержант Трушаков виконував бойові завдання по відсічі збройної агресії російської федерації в районі міста Кремінна Луганської області. В ході боїв проявив сміливість, мужність та героїзм. Під час виконання бойових завдань, перебуваючи під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами противника, організовував зв’язок, брав участь в інженерному обладнанні позицій, веденні оборонних дій, наданні долікарської медичної допомоги та евакуації поранених.

17 березня 2023 року Віталій Трушаков виконував бойові завдання на території Серебрянського лісництва на позиції відділення «Чигирин». Біля 06.30 противник розпочав обстріл позицій зі 120 мм мінометів та ствольної артилерії.

Близько 10.20 противник силами до роти піхоти при підтримці танку Т-80 розпочав штурм позицій наших військ. Особовий склад підрозділу протягом чотирьох годин відбивав російські атаки. Під час цього бою сержант Трушаков вогнем з 82 мм міномета знищив кулеметний розрахунок окупантів. Близько 14.50, унаслідок артилерійського обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям.

Солдат Петро Олександрович Слюсаренко

Народився 8 вересня 1975 року. До повномасштабного вторгнення проживав у селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району.

До лав Національної гвардії України був призваний по загальній мобілізації 26 лютого 2022 року. За оцінкою командування до виконання службових обов’язків ставився сумлінно та з високою відповідальністю.

У період з 17 січня 2023 року виконував бойові завдання по відсічі збройної агресії російської федерації на сході України, де проявив сміливість, мужність та героїзм. Під час виконання бойових завдань, перебуваючи під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами противника, брав участь в інженерному обладнанні позицій, веденні оборонних дій, наданні долікарської медичної допомоги та евакуації поранених.

19 лютого 2023 року російські окупанти пішли у наступ при підтримці мінометного вогню. Солдат Слюсаренко в складі свого підрозділу мужньо обороняв позиції вогнем зі стрілецької зброї та автоматичного гранатомета АГС-17. Ворога вдалося зупинити. В ході оборонного бою Петро Слюсаренко в складі мінометного розрахунку знищив вогневу точку противника. Але під час цього бою він отримав важке вогнепальне поранення та був евакуйований в тил та доставлений до місцевої лікарні, а звідти переправлений на Дніпропетровщину. 21 лютого 2023 року від отриманих осколкових поранень солдат Петро Слюсаренко помер в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!