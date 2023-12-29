У Горішніх Плавнях пройшов баскетбольний турнір пам'яті Олексія Ханілевича

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У Горішніх Плавнях відбулися всеукраїнські змагання з баскетболу 3×3 пам’яті Олексія Ханілевича, який загинув у лютому, захищаючи Україну від ворога. Олексій Ханілевич починав займатися баскетболом у Горішніх Плавнях під керівництвом тренера Романа Мелетича, свого часу грав у команді Вищої ліги БК «Кремінь».

Роман Мелетич згадує, як Олексій Ханілевич почав займатися у нього баскетболом у 2005 році, коли його та ще чотирьох хлопців-першачків привела на заняття в ДЮСШ No 3 їхня вчителька зі школи № 1.

«Я добре пам’ятаю той момент, коли ці хлопці потрапили до спортзалу — всі були дуже спритні та одного зросту. Олексій від самого початку виділявся — уважно слухав всі настанови та завжди спонукав інших хлопців до порядку, закликаючи слухати тренера. Усі ці хлопці з першого до дев’ятого класу залишилися займатися і з віком отримали той рівень, який і потрібен для професійних баскетболістів. Задатки в Олексія були від самого початку, він одразу став капітаном», — розповів тренер.

Неодноразово, пригадує Роман Мелетич, його вихованець брав участь у міських та всеукраїнських змаганнях. У складі збірної області Олексій Ханілевич став чемпіоном країни у своєму віці. Це був чемпіонат України серед дітей 1998 року народження, а проходив він у 2011 році. Загалом в команді були гравці з Лубнів та Миргорода, Олексій Ханілевич потрапив до неї як один із найкращих гравців із Горішніх Плавнів. Таким чином він став чемпіоном Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Серед основних якостей спортсмена тренер називає відповідальність, витривалість, справедливість.

Олексій працював в компанії Ferrexpo, свій трудовий шлях він розпочав у вересні 2017, як слюсар-ремонтник ремонтно-сервісного цеху Полтавського ГЗК. У грудні 2017 року був переведений слюсарем-ремонтником на ДЗФ ПГЗК, де працював до призову на строкову військову службу 31 травня 2021 року до лав Збройних сил України.

28 лютого 2023 року, захищаючи нашу Батьківщину, Олексій загинув у бою від поранень несумісних із життям поблизу міста Кремінна (Сєвєродонецький район, Луганська область).

«Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що Указом Президента України № 755/2023 17 листопада 2023 року солдат Олексій Романович Ханілевич нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

«До нашого міста приїхали команди з Полтави, Кременчука, Бахмута, Світловодська. Загалом взяли участь вісім команд, це студентська молодь віком 16-22 роки, були декілька гравців, з якими Олексій займався баскетболом, — розповів Роман Мелетич. — До фіналу потрапили команди «Полтава-1« та «РІКО-баскет» з Горішніх Плавнів. У напруженій боротьбі господарі стали переможцями змагань, вигравши у гостей із Полтави, які посіли друге місце. Третіми стали баскетболісти ще однієї команди з Горішніх Плавнів».

На церемонії нагородження усім командам, які вийшли до вирішальних матчів, вручили однакові — символічні медалі з фотографією Олексія Ханілевича. Усі учасники отримали пам’ятні жетони від організаторів. Полтавська обласна федерація з баскетболу планує зробити цей турнір традиційним і проводити його й на майданчиках інших міст.