Баскетболіста «Кременя» Олексія Ханілевича посмертно нагородили орденом «За мужність»

Указом Президента України №755/2023 17 листопада 2023 року солдат Олексій Романович Ханілевич нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Нагадаємо, що Захисник України з Горішніх Плавнів загинув 28 лютого під час артобстрілу поблизу Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області. Олексій у Кременчуці виступав за баскетбольний клуб «Кремінь» у Вищій лізі.
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