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Кременчук, Спорт, Кременчук, Воїни світла

Баскетболіста «Кременя» Олексія Ханілевича посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 271

 Указ Президента розміщений на офіцйному сайті

Указом Президента України №755/2023 17 листопада 2023 року солдат Олексій Романович Ханілевич нагороджений посмертно орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.  

Нагадаємо, що Захисник України з Горішніх Плавнів загинув 28 лютого під час артобстрілу поблизу Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області. Олексій у Кременчуці виступав за баскетбольний клуб «Кремінь» у Вищій лізі. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла нагорода
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