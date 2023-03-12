Попрощалися з військовим та баскетболістом «Кременя» Олексієм Ханілевичем

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 658

9 березня у Горішніх Плавнях попрощалися з 25-річним військовим Олексієм Ханілевичем, який загинув на війні, захищаючи незалежність українців.

Олексій Романович Ханілевич народився 31 липня 1998 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення загальноосвітньої школи №1, у 2015-2017 роках навчався у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі, де здобув професію слюсаря-ремонтника та машиніста бульдозера. Із 2017 року працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Олексій серйозно займався спортом, виступав за баскетбольний клуб «Кремінь» у Вищій лізі.

2 червня 2021 року був призваний на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України. 28 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість і мужність, солдат Збройних Сил України Олексій Ханілевич героїчно загинув у районі Кремінної Луганської області.

Героя поховали з почестями в Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».