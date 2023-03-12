«Давай ще кататися»: діти з Бахмута вдруге стали на лід у Кременчуці

Бахмут – один з «найгарячіших точок» планети. Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, вони кидають на штурм багато живої сили та зазнають великих втрат. Понад 6 місяців українські військові тримають оборону міста, яке рівняють із землею…. Рідне місто цих маленьких хлопців та дівчат, які завітали на благодійне катання до хокейного клубу «Кременчук». Частина діток з самого Бахмута, хтось із Часового Яру. Всі вони тікали від російських обстрілів захопив з собою найнеобхідніше. У більшості з них не залишилося домівок та дитячих майданчиків, де вони разом зі своїми друзями каталися на гойдалках, ганяли м’яча та весело сміялися.

Щоб ці дітки на мить посміхнулися хокеїсти «Кременчука» вдруге провели благодійні катання. Благодійне катання відбулося напередодні важливих матчів плей-оф.

Задоволення отримала як малеча, так і хокеїсти, які мали змогу «перезавантажитися».

- Велике щастя для самих дітей вийти на лід покататися. Нам теж за щастя покататися. Це чудово, - сказав Євгеній Абаджян, хокеїст «Кременчука». – Ми тренуємося, підготування йде повним ходом. Тому вийти так з дітьми покататися – чудово.

Один з лідерів команди Гліб Крівошапкін зауважив, що у хокеїстів не завжди є можливість просто покататися на льоду, а тут є така можливість, плюс емоційне перезавантаження та можливість порадувати діток.

- Приділяємо час діткам, щоб вони навчилися кататися на ковзанах та весело провести час. Мені приємно кататися з людьми й приділяти час вболівальникам. Просто вийти і покататися на ковзанах для хокеїста це велика рідкість. Думаю багатьом це якось ментально допоможе заспокоїтися перед плей-оф, не нервувати й весело проводити час, - розповів Гліб.

Таке катання не лише можливість навчитися кататися, а й весело провести час з хокеїстами та іншими дітьми.

- У першу чергу це для дітей такий день, коли вони можуть покататися на ковзанці та поспілкуватися з хокеїстами. Сподіваюсь, що їм сподобається. Це класно коли багато дітей, є можливість поспілкуватися та подуркувати, - додав хокеїст Дмитро Ігнатенко.

Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька вдруге вчить карооких хлопчаків. Минулий підопічний вже десь ганяє на льодовій арені «Айсберг», поки за руку тримає нового підопічного Артура.

- Проводили такий захід з ними – вчили кататися на ковзанах. Деякі зовсім не вміли. Хлопець з яким я катався минулого разу вже тут десь ганяє на повну. Сьогодні в мене Артур, у нього вже виходить. Говорить, що подобається. Пропонував перепочити, а він каже: «Давай ще кататися».

Аня вдруге катається з хокеїстами, якщо минулого разом вони втрьох трималися за Тараса Карнауха. То цього разу через перехід хокеїста до команди «Харківські Берсерки», довелося обрати інших хокеїстів.

- Ми катаємося з братом, мамою, татом та подругою.

З Донеччини також мама найменшого учасника катання Анна. Малеча ще не дуже говорить і не сильно ділиться враженнями, проте вже вболіває за ХК «Кременчук» й не охоче покидає лід. Хтозна може за кілька років побачимо його в основному складі кременчужан.

- Вдруге на благодійному катанні. Ми ще з того часу вболіваємо за хлопців, переживаємо та хвилюємося. Син тоді вперше катався і йому дуже сподобалося. Вже після того, як приходили на матчі, він дуже просився на лід й кричав, що хоче вийти кататися. Він ще маленький й виразити свої емоції не може, але був у захваті й не хотів покидати лід.

Хокеїсти попри завершення сезону панують проводити подібні зустрічі з дітьми.