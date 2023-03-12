«Давай ще кататися»: діти з Бахмута вдруге стали на лід у Кременчуці

Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Кременчук, Спорт, Топ-новина, ТЪ у темі

«Давай ще кататися»: діти з Бахмута вдруге стали на лід у Кременчуці

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 330

 Хокеїсти «Кременчука» перед важливими матчами пей-оф провели благодійні катання з дітками-переселенцями із Донеччини 

Бахмут – один з «найгарячіших точок» планети. Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, вони кидають на штурм багато живої сили та зазнають великих втрат. Понад 6 місяців українські військові тримають оборону міста, яке рівняють із землею…. Рідне місто цих маленьких хлопців та дівчат, які завітали на благодійне катання до хокейного клубу «Кременчук». Частина діток з самого Бахмута, хтось із Часового Яру. Всі вони тікали від російських обстрілів захопив з собою найнеобхідніше. У більшості з них не залишилося домівок та дитячих майданчиків, де вони разом зі своїми друзями каталися на гойдалках, ганяли м’яча та весело сміялися.

 

Щоб ці дітки на мить посміхнулися хокеїсти «Кременчука» вдруге провели благодійні катання. Благодійне катання відбулося напередодні важливих матчів плей-оф.

Мешканці Бахмута на годину забули про війну: як хокеїсти «Кременчука» допомогли дітям підкорити лід

Задоволення отримала як малеча, так і хокеїсти, які мали змогу «перезавантажитися».

- Велике щастя для самих дітей вийти на лід покататися. Нам теж за щастя покататися. Це чудово, - сказав Євгеній Абаджян, хокеїст «Кременчука». – Ми тренуємося, підготування йде повним ходом. Тому вийти так з дітьми покататися – чудово.

 

Один з лідерів команди Гліб Крівошапкін зауважив, що у хокеїстів не завжди є можливість просто покататися на льоду, а тут є така можливість, плюс емоційне перезавантаження та можливість порадувати діток.

- Приділяємо час діткам, щоб вони навчилися кататися на ковзанах та весело провести час. Мені приємно кататися з людьми й приділяти час вболівальникам. Просто вийти і покататися на ковзанах для хокеїста це велика рідкість. Думаю багатьом це якось ментально допоможе заспокоїтися перед плей-оф, не нервувати й весело проводити час, - розповів Гліб.

 

Таке катання не лише можливість навчитися кататися, а й весело провести час з хокеїстами та іншими дітьми.

- У першу чергу це для дітей такий день, коли вони можуть покататися на ковзанці та поспілкуватися з хокеїстами. Сподіваюсь, що їм сподобається. Це класно коли багато дітей, є можливість поспілкуватися та подуркувати, - додав хокеїст Дмитро Ігнатенко.

 

Капітан ХК «Кременчук» Віталій Лялька вдруге вчить карооких хлопчаків. Минулий підопічний вже десь ганяє на льодовій арені «Айсберг», поки за руку тримає нового підопічного Артура.

- Проводили такий захід з ними – вчили кататися на ковзанах. Деякі зовсім не вміли. Хлопець з яким я катався минулого разу вже тут десь ганяє на повну. Сьогодні в мене Артур, у нього вже виходить. Говорить, що подобається. Пропонував перепочити, а він каже: «Давай ще кататися».

 

Аня вдруге катається з хокеїстами, якщо минулого разом вони втрьох трималися за Тараса Карнауха. То цього разу через перехід хокеїста до команди «Харківські Берсерки», довелося обрати інших хокеїстів.

- Ми катаємося з братом, мамою, татом та подругою.

 

З Донеччини також мама найменшого учасника катання Анна. Малеча ще не дуже говорить і не сильно ділиться враженнями, проте вже вболіває за ХК «Кременчук» й не охоче покидає лід. Хтозна може за кілька років побачимо його в основному складі кременчужан.

- Вдруге на благодійному катанні. Ми ще з того часу вболіваємо за хлопців, переживаємо та хвилюємося. Син тоді вперше катався і йому дуже сподобалося. Вже після того, як приходили на матчі, він дуже просився на лід й кричав, що хоче вийти кататися. Він ще маленький й виразити свої емоції не може, але був у захваті й не хотів покидати лід.

Хокеїсти попри завершення сезону панують проводити подібні зустрічі з дітьми.

 

Фото: Артем Коваленко
3
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: хокей ХК Кременчук Бахмут ВПО переселенці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 10 від 9 березня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 9 від 2 березня 2023

№ 8 від 23 лютого 2023

№ 7 від 16 лютого 2023

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

Всі pdf

Вверх