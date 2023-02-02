Мешканці Бахмута на годину забули про війну: як хокеїсти «Кременчука» допомогли дітям підкорити лід

На льодовій арені «Айсберг» відбулися благодійні катання для дітей з Бахмута Донецької області. Наразі у Бахмуті тривають запеклі бої, у когось з присутніх лише повибивало вікна у будинку, а хтось залишився без домівки. Ці люди тікали від російських ракет, щоб зберегти найцінніше — своїх дітей. Саме для діток та їх батьків хокейний клуб «Кременчук» влаштував свято — благодійні катання.
Діти та дорослі подивилися на двосторонній матч хокеїстів «Кременчука», а згодом за підтримки спортсменів вийшли на лід.
Жінка додала, що дітки знаходять тут собі друзів, бо більшість не знає один одного.
Батьки у спілкуванні зізнавалися, що на зустрічі зустрічали сусідів із сусіднього будинку, й навіть не знали, що вони також переїхали до Кременчука.
Хокеїсти «Кременчука» підтримували малечу й допомагали робити перші кроки на льоду. Капітан «Кременчука» Віталій Лялька нещодавно їздив до Дружківки, що привітати малечу, а сьогодні він разом з командою тримаючи діток за руки, допомагають пізнати лід.
Владислав 6 раз катається на ковзанах й відчув себе хокеїстом, який допомагав кататися на ковзанах.
Аня поділилася, що вперше спостерігала за хокейною грою.
Мама дівчаток Ані та Насті Ірина розповіла, що дуже щаслива, що родина на годину забула про війну й посміхалася.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер