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Мешканці Бахмута на годину забули про війну: як хокеїсти «Кременчука» допомогли дітям підкорити лід

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 4

 Посмішки на їх обличчях завжди приємно бачити. Саме заради цих посмішок варто жити

На льодовій арені «Айсберг» відбулися благодійні катання для дітей з Бахмута Донецької області. Наразі у Бахмуті тривають запеклі бої, у когось з присутніх лише повибивало вікна у будинку, а хтось залишився без домівки. Ці люди тікали від російських ракет, щоб зберегти найцінніше — своїх дітей. Саме для діток та їх батьків хокейний клуб «Кременчук» влаштував свято — благодійні катання.

 

Діти та дорослі подивилися на двосторонній матч хокеїстів «Кременчука», а згодом за підтримки спортсменів вийшли на лід.

— Ми об'єдналися у групі в вайбері, один одного додавали й сім'ї об'єдналися. Мабуть, багато не знають один одного, бо Кременчук величенький. Організатори запропонували нам так класну подію. Ми об'єдналися й зібрали дітей до купи. І батьки задоволення отримують, і діти у захваті, під'їжджають та кажуть: «Класно, дякуємо». Ми намагаємося знайти волонтерів, щоб допомогти нам, адже дітки залишилися без новорічних свят, — розповіла переселенка з Бахмута Ольга Богданова.

Жінка додала, що дітки знаходять тут собі друзів, бо більшість не знає один одного.

Батьки у спілкуванні зізнавалися, що на зустрічі зустрічали сусідів із сусіднього будинку, й навіть не знали, що вони також переїхали до Кременчука.

 

Хокеїсти «Кременчука» підтримували малечу й допомагали робити перші кроки на льоду. Капітан «Кременчука» Віталій Лялька нещодавно їздив до Дружківки, що привітати малечу, а сьогодні він разом з командою тримаючи діток за руки, допомагають пізнати лід.

— Посмішки на їх обличчях завжди приємно бачити. Саме заради цих посмішок варто жити. Дуже приємно, що вони приїхали. Ми маємо змогу пригостити їх цукерками (надав спонсор команди компанія Saleks). Це найменше, що ми можемо зробити. Діти мають відволікатися від війни, адже вони наше майбутнє, — сказав капітан Віталій Лялька.

 

Владислав 6 раз катається на ковзанах й відчув себе хокеїстом, який допомагав кататися на ковзанах.

— Я допомагав, разом з хокеїстами, тим людям, які не вміють кататися. Я допомагав другу, який не вміє кататися.

Аня поділилася, що вперше спостерігала за хокейною грою.

— Захопило, тому хочеться ще сюди прийти. Хлопці допомагають усім, моїй сестричці Насті, постійно її возили й катали. Все круто й класно. Отримали хороші емоції.

Мама дівчаток Ані та Насті Ірина розповіла, що дуже щаслива, що родина на годину забула про війну й посміхалася.

— У такий важкий час нам необхідно розслабити свої думки, що зараз війна, і нам зараз емоційно важко, — додала Ірина.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: хокей ХК Кременчук переселенці ВПО
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