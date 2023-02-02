Кременчужанка Ярослава Ялисоветська завоювала срібло на чемпіонаті України

У Києві відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. У змаганнях взяла участь спортсменка з Кременчука, яка завоювала срібло.
Ярослава Ялисоветська фінішувала другою у бігу на 800 м. Вона показала час 2:08,70. Чемпіонкою тут стала представниці Рівненської області Світлана Жульжик (час 2:08,46), а третє місце виборола киянка Дарія Вдовиченко (2:12,05).
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер