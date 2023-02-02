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Бійцям уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується?

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 637

 

Як пояснили в міноборони, ключова зміна в тому, що відтепер порядок і умови додаткової винагороди для бійців, які не перебувають у зоні боїв, визначатимуть керівники відповідних відомств

Уряд змінив порядок додаткових виплат бійцям сил оборони. Це стосується тих, хто не бере участі в боях і перебуває в тилових регіонах, повідомило міноборони. Про це повідомляє видання ВВС. 

Щодо нового порядку нарахування грошового забезпечення військовим та поліцейським

З 28 лютого 2022 року працювала постанова, за якою військові та інші силовики мали щомісячну доплату в розмірі:

  • 30 тис. гривень для тих, хто не на передовій,
  • 100 тис. гривень для тих, хто на передовій.

Тобто раніше на фронті бійці отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - 30 тисяч.

Тепер виплата на фронті за участь у бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату можуть зняти.

Втім, вона має залишитися в тих, хто перебуває у зоні боїв, але не бере в них безпосередньо участі.

Як пояснили в міноборони, ключова зміна в тому, що відтепер порядок і умови додаткової винагороди для бійців, які не перебувають у зоні боїв, визначатимуть керівники відповідних відомств.

Вони ж вирішуватимуть і щодо розміру доплати (але вона не може перевищувати 30 тисяч).

Співрозмовники ВВС в ЗСУ та Прикордонній службі вказують, що там вже готуються до скасування виплат від 1 лютого.

У міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військових і співробітників МВС, які перебувають поза зоною боїв, строковиків і курсантів військових вишів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

При цьому з 1 лютого 2023 року силовикам збільшать зарплати.

Мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і Нацполіції - не менше ніж 17 000 гривень.

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Автор: Альона Душенко
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