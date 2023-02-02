«Буржуйський полк» у Кременчуці перетнув межу у 500 штук

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій
Захисникам передали вже понад 500 буржуйок, які виготовили за кошти кременчужан. Про це повідомив ініціатор створення окопних буржуйок Сергій Каптан. Зігрівайки відправляють у гарячі точки російсько-української війни.
Кожен охочий зможе допомогти зігріти воїна.
Картка цієї банки: 5375411203891424
ПриватБанк: 5169360002942401
Pay Pal (€/$): sergkaptan@gmail.com
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер