«Буржуйський полк» у Кременчуці перетнув межу у 500 штук

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 277

З настанням морозів ростуть запити на мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати та можна використовувати будь-де на передовій

Захисникам передали вже понад 500 буржуйок, які виготовили за кошти кременчужан. Про це повідомив ініціатор створення окопних буржуйок Сергій Каптан. Зігрівайки відправляють у гарячі точки російсько-української війни.

— Доповідаю. 500 шт готово! Продовжуємо працювати над шостою сотнею кременчуцького «Буржуйського полку». Будь ласка, не втомлюйтеся допомогати донатами. Пуйло розраховує на те, що ми не витримаємо довгої війни й втомимося. Фіг йому! — написав Сергій Каптан.

Кожен охочий зможе допомогти зігріти воїна.

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