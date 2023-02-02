«Кремінь-2» стартував у Кубку Пожечевського

Вчора, 1-го лютого, стартував традиційний зимовий футбольний турнір — Кубок Віктора Пожечевського 2023. Цього року в турнірі беруть участь 8 команд поділених на дві групи:
Група А: «Ворскла» U-19 (Полтава), СК «Полтава» (Полтава), «Металург-2» (Запоріжжя), «Олімпія» (Савинці).
Група Б: «Кремінь-2» (Кременчук), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Дружба» (Очеретувате), «Стандарт» (Нові Санжари).
Група «Б». 1 тур
«Кремінь-2» на стадіоні «Кремінь-Арена» зіграв з «Дружбою» (Очерувате).
«Кремінь-2» (Кременчук) — «Дружба» (Очеретувате) 2:4
Голи: Покась (50), ГНП (59) — (16), (43), (65), (86)
«Кремінь-2» : Іванов (Третяк 46), Клепко, Курьяков, Купліванчук (ГНП 46), Руднєв, Курило (Заїченко 46), ГНП (ГНП 76), ГНП (Горобець 46), Покась (ГНП 86), Пігарєв (ГНП 46), ГНП (Неборак 76).
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер