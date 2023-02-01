«Кремінь» дізнався розклад у Зимовому Кубку ПФЛ та турнірі Пожечевського

Футбольний клуб «Кремінь» двома командами, які представлені у Першій та Другій лігах зіграють у двох турнірах. «Кремінь-2» зіграє в Кубку Заслуженого тренера України Віктора Пожечевського.
Матчі групи «Б» будуть проходити на стадіоні «Кремінь-Арена» (Кременчук) та стадіоні «СЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської» (Горішні Плавні). Можливі зміни у розкладі.
За інформацією FootBoom «Кремінь» стартує у Зимовому Кубку ПФЛ. Змагання розпочнуться 5 лютого. У ньому, крім професіональних клубів - «Кременя», «Чайки» і двох «Нив» - бузовської та вінницької, — візьме участь ще й квартет аматорів. Зазначимо, що змагання пройдуть в одне коло (7 турів) і фінішують 18 березня.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер