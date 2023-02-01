«Кремінь» дізнався розклад у Зимовому Кубку ПФЛ та турнірі Пожечевського

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 222

Кременчуцька команда зіграє на двох турнірах командами Першої та Другої ліги

Футбольний клуб «Кремінь» двома командами, які представлені у Першій та Другій лігах зіграють у двох турнірах. «Кремінь-2» зіграє в Кубку Заслуженого тренера України Віктора Пожечевського.

Група «Б»

1 тур

1.02, 12.00. «Кремінь-2» - «Дружба»

5.02, 12.00. «Гірник-Спорт» - «Стандарт»

2 тур

11.02, 12.00. «Гірник-Спорт» - «Дружба»

12.02, 12.00. «Кремінь-2» - «Стандарт»

3 тур

17.02, 12.00. «Кремінь-2» - «Гірник-Спорт»

18.02, 12.00. «Дружба» - «Стандарт»

Півфінали: 22.02.2023 (А1 - Б2, Б1 - А2)

Фінал та матч за 3 місце: 28.02

Матчі групи «Б» будуть проходити на стадіоні «Кремінь-Арена» (Кременчук) та стадіоні «СЗОШ № 5 ім. Л.І. Бугаєвської» (Горішні Плавні). Можливі зміни у розкладі.

За інформацією FootBoom «Кремінь» стартує у Зимовому Кубку ПФЛ. Змагання розпочнуться 5 лютого. У ньому, крім професіональних клубів - «Кременя», «Чайки» і двох «Нив» - бузовської та вінницької, — візьме участь ще й квартет аматорів. Зазначимо, що змагання пройдуть в одне коло (7 турів) і фінішують 18 березня.