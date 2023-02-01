Магнітні бурі на лютий: коли чекати погіршення самопочуття

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 517

Як зменшити негативний вплив на здоров'я

Другий місяць року та третій місяць зими розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що суттєво вплине на магнітне поле Землі.

Як повідомляє meteoagent, лютому магнітні бурі очікуються в такі дні:

1 лютого — середня магнітна буря

7-10 лютого — середня магнітна буря

19-21 лютого — середня магнітна буря

Якщо говорити про силу магнітних бур, то їх К-індекс очікується на рівні 4.

*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Можливий вплив на здоров’я

Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.

Найчастіше у цей період проявляються наступні симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

порушення сну;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як зменшити негативний вплив на самопочуття

В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.

Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:

вести здоровий спосіб життя: правильно харчуватися, займатися фізичною активністю;

мати повноцінний відпочинок та здоровий сон;

пити більше звичайної чистої води, трав'яного чаю;

відмовитися від кави та алкоголю;

намагатися уникати стресу;

перевірити вміст своєї домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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