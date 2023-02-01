Магнітні бурі на лютий: коли чекати погіршення самопочуття

Другий місяць року та третій місяць зими розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що суттєво вплине на магнітне поле Землі.
Як повідомляє meteoagent, лютому магнітні бурі очікуються в такі дні:
Якщо говорити про силу магнітних бур, то їх К-індекс очікується на рівні 4.
*К-індекс – показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.
Найбільш вразливі до впливу цих явищ метеочутливі люди та люди із хронічними захворюваннями. У когось магнітні бурі викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось — загострення хронічних хвороб.
В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину.
Щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я, у небезпечні дні слід дотримувати простих рекомендацій лікарів:
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер