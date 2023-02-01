1 лютого електроенергію вимикатимуть двом чергам одночасно (оновлено)

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Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області

1 лютого НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 в середньому 490 МВт. Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Для порівняння 1 лютого 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликали жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

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З 9.00 відключення електроенергії триватиме дві години, тобто – -2/+4. Про це повідомили АТ «Полтаваобленерго».