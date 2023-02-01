В Україні розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 250

Трансформація ВЛК має забезпечити зручний сервіс для героїв, які отримали поранення

Команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Війна поставила нові виклики перед українськими захисниками та захисницями, які отримали поранення. Зараз вони вимушені проводити час у чергах військово-лікарської комісії (ВЛК) та займатися паперовою тяганиною, щоб це підтвердити.

— Щоб військові отримали зручні умови для проходження ВЛК та уникнули бюрократичної тяганини, процедура комісії потребує цифровізації. Завдання держави — забезпечити їм таку можливість, адже кожен військовий щодень виборює нашу свободу і перемогу на полі бою, — розповіли у Мінцифрі.

Основні подальші кроки:

автоматизувати процеси, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;

унормувати електронні документи у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги;

запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання;

надати належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо);

провести професійну перепідготовку лікарів у питаннях ВЛК.

У Мінцифрі заявили, що це лише частина змін, яких потребують процеси ВЛК. Адже зручний сервіс має бути доступним для кожного.



Раніше ми писали, як ВЛК проводить огляд військовозобов’язаних.