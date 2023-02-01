В Україні розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій

Команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів розробили план з удосконалення роботи військово-лікарських комісій.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Війна поставила нові виклики перед українськими захисниками та захисницями, які отримали поранення. Зараз вони вимушені проводити час у чергах військово-лікарської комісії (ВЛК) та займатися паперовою тяганиною, щоб це підтвердити.
Основні подальші кроки:
У Мінцифрі заявили, що це лише частина змін, яких потребують процеси ВЛК. Адже зручний сервіс має бути доступним для кожного.
Раніше ми писали, як ВЛК проводить огляд військовозобов’язаних.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер