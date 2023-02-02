У Полтаві для обміну доступні маже 100 тисяч LED-ламп: у Кременчуці ще не міняють

Жителі Полтавщини активно долучаються до обміну звичайних лампочок на світлодіодні у відділеннях «Укрпошти». Це сприяє скороченню обсягів споживання світла, оскільки LED-лампи використовують у 8 разів менше електроенергії.
Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, вже обміняли 5 673 шт., а також подали заявки на обмін ще 6 500 шт. Обмін ведеться 5 до 5.
Наразі на Полтавщині лампи можна обміняти тільки у відділеннях «Укрпошти» обласного центру. Тут доступні близько 100 тис. ламп.
Протягом місяця послуга буде доступна у поштових відділеннях по всій області.
Світлодіодні лампи збирають по всьому Європейському Союзу.
Детальніше про обмін за посиланням.
Раніше ми писали, що Уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні. На першому етапі планується замінити 15 млн ламп.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер