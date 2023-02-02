У Полтаві для обміну доступні маже 100 тисяч LED-ламп: у Кременчуці ще не міняють

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 180

Вже обміняли понад 5,6 тисячі ламп, ще на 6,5 тисяч подали заявки

Жителі Полтавщини активно долучаються до обміну звичайних лампочок на світлодіодні у відділеннях «Укрпошти». Це сприяє скороченню обсягів споживання світла, оскільки LED-лампи використовують у 8 разів менше електроенергії.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, вже обміняли 5 673 шт., а також подали заявки на обмін ще 6 500 шт. Обмін ведеться 5 до 5.

Наразі на Полтавщині лампи можна обміняти тільки у відділеннях «Укрпошти» обласного центру. Тут доступні близько 100 тис. ламп.

Протягом місяця послуга буде доступна у поштових відділеннях по всій області.

— У кожному відділені, буде визначено ключове операційне вікно, на якому буде відбуватися обмін, — розповіли в «Укрпошті».

Світлодіодні лампи збирають по всьому Європейському Союзу.

— Підтримайте енергетичний фронт – замініть справні старі лампи розжарювання на нові енергоощадні. Це можна зробити безоплатно, — закликав Дмитро Лунін.

Детальніше про обмін за посиланням.

Раніше ми писали, що Уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні. На першому етапі планується замінити 15 млн ламп.