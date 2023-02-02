У Кременчуці продовжили часткове перекриття руху на Великій набережній

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 136

У Кременчуці вирішили поки що не відкривати повноцінний рух вулицею Велика набережна. Як повідомили в пресслужбі Кременчуцької міської ради, відповідне рішення прийняв виконком.

Перекриття дороги пов’язано із проведенням інженерно-геологічних робіт для будівництва дороги «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь» на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через Дніпро.

Про відновлення руху автотранспорту повідомлять додатково.

Нагадаємо, ділянку вул. Велика набережна від АЗС «Барс» до вулиці Флотської закрили ще в січні 2022 року. Обмеження руху ввели на період будівництва нового мосту за зверненням компанії «Догуш», яка є генеральним підрядником будівництва мосту. Тоді планували зводити опори на лівому березі.