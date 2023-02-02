Відтепер у Кременчуці веде безоплатний прийом дитяча лікарка-гінекологиня

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 69

До цього кілька років дівчат возили до Полтави чи Києва

З 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі починався прийом дитячого лікаря-гінеколога. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Прийом веде Людмила Терещук — оперуюча лікарка-гінекологиня з 10-річним стажем. Спеціалізація — оперативна доросла гінекологія, дитяча гінекологія, гінекологія-ендокринологія.

Консультативний прийом проходить в Центрі планування сім‘ї перинатального центру, за потребою стаціонарне лікування — в гінекологічному відділенні.

Запис на безоплатний прийом до лікаря за номерами:

097 588 41 05

098 043 23 38

067 284 80 77

— Протягом останніх років в місті не було дитячого гінеколога, який надавав би повноцінну консультаційну та хірургічну допомогу дівчаткам. Батьки були вимушені їздити в Полтаву або Київ, — розповіли у КМР.

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