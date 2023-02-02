Відтепер у Кременчуці веде безоплатний прийом дитяча лікарка-гінекологиня

З 1 лютого в Кременчуцькому перинатальному центрі починався прийом дитячого лікаря-гінеколога. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Прийом веде Людмила Терещук — оперуюча лікарка-гінекологиня з 10-річним стажем. Спеціалізація — оперативна доросла гінекологія, дитяча гінекологія, гінекологія-ендокринологія.
Консультативний прийом проходить в Центрі планування сім‘ї перинатального центру, за потребою стаціонарне лікування — в гінекологічному відділенні.
Запис на безоплатний прийом до лікаря за номерами:
Раніше ми писали, що у кременчуцькому пологовому будинку відремонтують дах в одному з корпусів — тече на стелі та підлогу.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер