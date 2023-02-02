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Завтра у Горішніх Плавнях реєструватимуть ВПО на отримання 6 660 грн: є обмеження

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 225

 

Гроші від БФ «Карітас Полтава» можуть отримати не всі категорії вимушених переселенців

Третього лютого у Центрі надання гуманітарної допомоги м. Горішні Плавні на вул. Миру, 22 відбудеться реєстрація окремих категорій ВПО для отримання фінансової допомоги 6 660 грн від БФ «Карітас Полтава».

Як повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради, існують обмеження. Реєстрація на виплати доступна для ВПО:

  • які не отримували допомогу 16 200 грн на оплату комунальних послуг від БФ «Карітас Полтава»;
  • які зареєстровані після 24 лютого 2022 року;
  • які останній раз отримували грошову допомогу від міжнародних фондів не пізніше 30 листопада 2022 року.

Критерії відбору для реєстрації - ВПО, що підпадають хоча б під один з шести критеріїв вразливості:

  • особа з інвалідністю;
  • особа має важке захворювання;
  • самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;
  • багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Для реєстрації на допомогу ВПО або представник сім’ї ВПО має подіти оригінали документів на себе та членів своєї родини (до 4-х членів в сім’ї разом із представником):

  1. Паспорт (оригінал).
  2. Ідентифікаційний код (оригінал), навіть для дітей.
  3. Довідка ВПО.
  4. Рахунок ІBAN лише заявника.
  5. Документи, що підтверджують критерій вразливості.

Телефони довідок:

  • 050 346 4693
  • 050 346 4881

Раніше ми писали, де у Кременчуці триває видача продуктових наборів для переселенців.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ВПО переселенці допомога Карітас Полтава благодійна допомога Карітас гроші Горішні Плавні
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