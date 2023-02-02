Завтра у Горішніх Плавнях реєструватимуть ВПО на отримання 6 660 грн: є обмеження

Третього лютого у Центрі надання гуманітарної допомоги м. Горішні Плавні на вул. Миру, 22 відбудеться реєстрація окремих категорій ВПО для отримання фінансової допомоги 6 660 грн від БФ «Карітас Полтава».
Як повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради, існують обмеження. Реєстрація на виплати доступна для ВПО:
Критерії відбору для реєстрації - ВПО, що підпадають хоча б під один з шести критеріїв вразливості:
Для реєстрації на допомогу ВПО або представник сім’ї ВПО має подіти оригінали документів на себе та членів своєї родини (до 4-х членів в сім’ї разом із представником):
Телефони довідок:
Раніше ми писали, де у Кременчуці триває видача продуктових наборів для переселенців.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер