Завтра у Горішніх Плавнях реєструватимуть ВПО на отримання 6 660 грн: є обмеження

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Гроші від БФ «Карітас Полтава» можуть отримати не всі категорії вимушених переселенців

Третього лютого у Центрі надання гуманітарної допомоги м. Горішні Плавні на вул. Миру, 22 відбудеться реєстрація окремих категорій ВПО для отримання фінансової допомоги 6 660 грн від БФ «Карітас Полтава».

Як повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради, існують обмеження. Реєстрація на виплати доступна для ВПО:

які не отримували допомогу 16 200 грн на оплату комунальних послуг від БФ «Карітас Полтава»;

які зареєстровані після 24 лютого 2022 року;

які останній раз отримували грошову допомогу від міжнародних фондів не пізніше 30 листопада 2022 року.

Критерії відбору для реєстрації - ВПО, що підпадають хоча б під один з шести критеріїв вразливості:

особа з інвалідністю;

особа має важке захворювання;

самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Для реєстрації на допомогу ВПО або представник сім’ї ВПО має подіти оригінали документів на себе та членів своєї родини (до 4-х членів в сім’ї разом із представником):

Паспорт (оригінал). Ідентифікаційний код (оригінал), навіть для дітей. Довідка ВПО. Рахунок ІBAN лише заявника. Документи, що підтверджують критерій вразливості.

Телефони довідок:

050 346 4693

050 346 4881

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