Відзавтра на Великій набережній перекриють рух транспорту заради будівництва мосту: схема

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 643

Відзавтра, 15 січня, вул. Велику набережну перекриють для руху транспорту на ділянці від автозаправної станції «Барс» до вулиці Флотської. Рішення ухвалив 14 січня виконком міськради. Обмеження руху вводяться на період будівництва нового мосту за зверненням компанії «Догуш» – зводитимуть опори на лівому березі.

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Комунальники встановлять знаки відповідно до схеми дорожнього руху, встановленої патрульною поліцією.

Вулиця перекривається не повністю: транспорт рухатиметься по смузі, що ближче до житлового кварталу, пояснив під час засідання мер Кременчука Віталій Малецький. Проїзд до вул. Флотської буде відкритим, діяльність терміналу «Нової пошти», порту та інших підприємств не постраждає, підкреслює пресслужба виконкому.

За словами міського голови, у березні рух перекриють і на іншому боці дороги. Планується ремонт вулиці Кучми, вона стане основною для руху на Занасипі.

- Вулиця Флотська залишається проїзною. З неї можна буде виїхати на Велику набережну. Щоправда, ми там на перехресті також звузимо проїжджу частину. Бо там також має бути опора мосту, - каже мер.

Згодом у мікрорайоні планується організувати рух транспорту по-іншому. Крім того, буде закрита для доступу частина паркової зони на вулиці Флотській.