У Кременчуці зловили двох нелегальних мігранток 24 та 30 років

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З жінок стягнули штрафи, тепер їх депортують на батьківщину

Працівники Управління міграційної поліції Полтавщини спільно з Державною міграційною службою та СБУ зловили двох нелегальних мігранток у Кременчуці.

За інформацією Управління міграційної поліції області, молоді жінки 24 та 30 років залишилися у місті, незважаючи на те, що закінчився законний строк їх перебування на території нашої держави.

За проживання в Україні без документів, що дають на це право, а також за ухилення від вчасного виїзду на батьківщину іноземок притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адмінправопорушення та стягнули штрафи. Окрім цього, за поданням міграційної поліції ухвалено рішення щодо їх примусової депортації.