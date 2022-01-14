Де в Кременчуці не буде світла 15 січня: адреси

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 381

Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста

«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про тимчасові відключення світла 15 січня. Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста. З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами: просп. Полтавський;

вул. Молодогвардійців;

вул. Плєханова;

вул. Володимира Винниченка;

вул. Платухіна;

вул. Олени Пчілки;

вул. Козацька;

вул. Ціолковського;

2-й пров. Індустріальний;

3-й пров. Індустріальний;

пров. Гурамішвілі;

пров. Яснополянський.

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