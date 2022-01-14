Де в Кременчуці не буде світла 15 січня: адреси
Сьогодні, 17:00
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Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста
«Полтаваобленерго» попередило кременчужан про тимчасові відключення світла 15 січня. Причина - проведення ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Молодогвардійців;
- вул. Плєханова;
- вул. Володимира Винниченка;
- вул. Платухіна;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Козацька;
- вул. Ціолковського;
- 2-й пров. Індустріальний;
- 3-й пров. Індустріальний;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Яснополянський.
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