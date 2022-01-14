1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Яке з кременчуцьких підприємств спрацювало з найбільшим плюсом за 2021 рік

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 335

Найбільше зросли обсяги виробництва на КЗТВ

Кременчуцький завод технічного вуглецю за результатами 2021 року збільшив обсяги виробництва на 13,6% порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє управління економіки виконкому, яке моніторить роботу міських підприємств. Так, за січень-грудень 2021 року КЗТВ виготовив 95 826 тонн продукції, у той час як за аналогічний період 2020 року – 84 317 тонн.

Результат КЗТВ – найліпший за приростом виробництва серед великих міських підприємств (щоправда, поки що невідомі підсумки роботи «Укртатнафти»).

З приростом також спрацювали кар’єри:

  • ВП «Крюківський кар’єр» - зростання на 10,3%;
  • ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - зростання на 8,3%.

Виняток серед кар’єрів – кар’єроуправління «Кварц» – фактично на рівні минулого року (зменшення на 0,5%).

На інших промислових підприємствах зростання виробництва не спостерігається. «Кредмаш», який у минулому році нарощував обсяги, цьогоріч спрацював так само, як і в 2020 році: виготовлено 55 асфальтозмішувальних установок. Фактично на рівні минулого року й виробництво на молокозаводі (зростання на 0,1%).

З найбільшим мінусом по основній продукції – вантажних вагонах – йде КВБЗ, слідом за ним – кондфабрика «Рошен»: зменшення на 18,4%.

КВБЗ зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за два роки у 5 разів
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: виробництво обсяги виробництва КЗТВ підсумки-2021
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх