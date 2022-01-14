Яке з кременчуцьких підприємств спрацювало з найбільшим плюсом за 2021 рік

Найбільше зросли обсяги виробництва на КЗТВ
Кременчуцький завод технічного вуглецю за результатами 2021 року збільшив обсяги виробництва на 13,6% порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє управління економіки виконкому, яке моніторить роботу міських підприємств. Так, за січень-грудень 2021 року КЗТВ виготовив 95 826 тонн продукції, у той час як за аналогічний період 2020 року – 84 317 тонн.
Результат КЗТВ – найліпший за приростом виробництва серед великих міських підприємств (щоправда, поки що невідомі підсумки роботи «Укртатнафти»).
З приростом також спрацювали кар’єри:
Виняток серед кар’єрів – кар’єроуправління «Кварц» – фактично на рівні минулого року (зменшення на 0,5%).
На інших промислових підприємствах зростання виробництва не спостерігається. «Кредмаш», який у минулому році нарощував обсяги, цьогоріч спрацював так само, як і в 2020 році: виготовлено 55 асфальтозмішувальних установок. Фактично на рівні минулого року й виробництво на молокозаводі (зростання на 0,1%).
З найбільшим мінусом по основній продукції – вантажних вагонах – йде КВБЗ, слідом за ним – кондфабрика «Рошен»: зменшення на 18,4%.