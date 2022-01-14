Яке з кременчуцьких підприємств спрацювало з найбільшим плюсом за 2021 рік

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Кременчуцький завод технічного вуглецю за результатами 2021 року збільшив обсяги виробництва на 13,6% порівняно з 2020 роком. Про це повідомляє управління економіки виконкому, яке моніторить роботу міських підприємств. Так, за січень-грудень 2021 року КЗТВ виготовив 95 826 тонн продукції, у той час як за аналогічний період 2020 року – 84 317 тонн.

Результат КЗТВ – найліпший за приростом виробництва серед великих міських підприємств (щоправда, поки що невідомі підсумки роботи «Укртатнафти»).

З приростом також спрацювали кар’єри:

ВП «Крюківський кар’єр» - зростання на 10,3%;

ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - зростання на 8,3%.

Виняток серед кар’єрів – кар’єроуправління «Кварц» – фактично на рівні минулого року (зменшення на 0,5%).

На інших промислових підприємствах зростання виробництва не спостерігається. «Кредмаш», який у минулому році нарощував обсяги, цьогоріч спрацював так само, як і в 2020 році: виготовлено 55 асфальтозмішувальних установок. Фактично на рівні минулого року й виробництво на молокозаводі (зростання на 0,1%).

З найбільшим мінусом по основній продукції – вантажних вагонах – йде КВБЗ, слідом за ним – кондфабрика «Рошен»: зменшення на 18,4%.