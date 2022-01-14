Мер Малецький розповів про долю ОДЮКу та затримки зарплати його працівникам

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14 січня на засіданні виконкому вкотре обговорювати долю Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, які зараз реорганізовують у Кременчуці. Міський голова Віталій Малецький запевнив, що активні клуби, куди ходять діти, продовжать працювати, як і раніше. Ті, де педагоги «протирали штани» і отримували зарплату, реформують (читаємо «закриють»), а працівникам, які не досягли пенсійного віку, запропонують перейти на інші робочі місця.

Для прикладу мер розповів про клуб «Фортуна», що на Молодіжному. За його словами, до цього він був фактично порожній, вихованці туди не ходили, але їх там зібрали, аби зняти сюжет для преси.

- Один мій друг спортсмен, коли побачив, як там тренуються хлопці у шльопанцях, сказав: так робити не можна! Тобто фактаж, коли аналізується професіоналами, показує всю наігранность цієї ситуації. У нас є що запропонувати дітям на Молодіжному. Вчора ми були в «Авангарді», у нашому великому спортивному закладі. Ми хочемо, щоб там був спортивний молодіжний хаб, а оці всі кімнатки, у яких життя ледве жевріє лише тоді, коли треба зібрати людей для негативного матеріалу про якість рішення міської влади, це точно не воно, - прокоментував пан Малецький.

Ймовірно, йшлося про цей кадр з вихованцями

Він додав, що на Третьому Занасипі закриється спортивний клуб «Прометей» – педагоги перейдуть працювати у клуб «Орхідея», де залишиться комунальний спортзал. А у приміщенні «Прометею» розмістять поштове відділення – і це буде зручно для тих же пенсіонерів, які зможуть там отримувати пенсію.

Також мова зайшла про те, що працівникам ОДЮКа так і не дали заробітну плату, яку обіцяли виплатити 12-13 січня. На це Віталій Малецький відповів:

- Вчора (13 січня – ред.) тільки в 17.04 зайшла заявка від бухгалтерії управління, яке керує ОДЮК. У якості виховного фактору бухгалтерія цього управління отримає зарплату останньою. Ми сьогодні профінансували ОДЮК, профінансували всіх одержувачів у цьому управлінні, крім бухгалтерії. Вони розповідали, що їм токіни (захищені носії особистих ключів – ред.) в районному казначействі довго видавали. А це унікальна історія провалу, який намагаються завуалювати. Якщо люди не працюють, не здатні працювати – вибачте, вони мають за це відповідати. Я думаю, бухгалтерія зробить висновки – і почне працювати краще.