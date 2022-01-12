Чому працівникам ОДЮКа у Кременчуці досі не дали зарплату за грудень і коли заплатять

Працівникам Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання ще не виплатили зарплату за грудень. Чому так сталося, «ТелеграфЪ» запитав у директора департаменту у справах сімей та дітей Андрія Макарова, адже його відомству підпорядковується ОДЮК.
Він відповів, що справа тут – в організаційних моментах. Раніше ОДЮК, а також Будинок дитячої та юнацької творчості та Клуб юних моряків «Гардемарин» не мали власних рахунків. Але, відповідно до перехідних положень Закону «Про освіту», до вересня 2022 року вони мають перейти на самостійне ведення бухгалтерського обліку (будуть вести власний баланс, сплачувати податки).
Андрій Макаров запевнив, що зарплату людям виплатять сьогодні або завтра.
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