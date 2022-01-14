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Надзвичайні новини, Полтавщина

Кіберполіція Полтавщини викрила жінку, яка продавала інтимні фото та відео своїх доньок

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 803 Коментарів: 1

 

Дівчаткам 6 та 8 років

Кіберполіція Полтавщини спільно з Головним слідчим управлінням Нацполу викрила 37-річну мешканку Черкаської області, яка створювала та продавала дитячу порнографію. За інформацією відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, жінку підозрюють у тому, що виготовляла й поширювала порнографічні світлини та відеоматеріали за участю своїх доньок 6 та 8 років. Для розповсюдження забороненого контенту вона користувалася зашифрованою мережею інтернету, а також мобільними месенджерами та поштовими сервісами.

Під час обшуку у її помешканні поліція вилучила речові докази.

Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час їй повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, що пов'язаний із сексуальною експлуатацією малолітніх дітей, та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом Головне слідче управління Нацполу проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 156 (Розпусні дії, вчинені щодо малолітньої особи членами сім’ї) та частиною 4 статті 301-1 (Дії, передбачені частинами другою або третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, або примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Якщо суд визнає її винною, матері загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: порнографія діти мать кіберполіція
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Коментарі: 1

233
GAndy:
Сьогодні, 16:29

Вот это по делу...


1 0
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