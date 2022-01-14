«Встановлюємо коридор»: у мерії знову змінять правила проїзду у транспорті

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 2 862

Пільгові категорії населення зможуть, як і раніше, користуватися транспортом лише з 10.00 до 15.00

Під час засідання виконкому Кременчука журналісти запитали у Віталія Малецького, чи не збирається мерія змінити рішення щодо часових обмежень на перевезення пільговиків.

- Ми не будемо з понеділка (17 січня – ред.) возити пільговиків до 10-ї ранку. Тобто повернемося до режиму, у якому працювали в грудні-жовтні. Для того, щоб убезпечити пасажирів громадського транспорту, не створювати скупченості і не провокувати збільшення кількості заражень коронавірусною хворобою, ми пільговикам знову встановимо певний коридор, коли можна буде користуватися громадським транспортом, - відповів міський голова.

Мер додав, що обмеження залишаться доти, доки буде карантин. А пільгові категорії населення зможуть користуватися транспортом лише з 10.00 до 15.00.