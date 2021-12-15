Кременчуцькі пільговики зможуть їздити у транспорті у будь-який час, але не постійно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 473 Коментарів: 1

Часові обмеження знімуть у тестовому режимі на час зимових канікул

Вчора, 14 грудня, на заході з вшанування чорнобильців міський голова Віталій Малецький поінформував, що пільговий проїзд у транспорті більше не буде обмежений часовими рамками, як це було до цього.

Нагадаємо, кременчужани пільгових категорій могли безкоштовно їздити у транспорті з 10.00 до 15.00.

Але сьогодні, 15 грудня, на засіданні виконкому мер уточнив, що обмеження знімуть у тестовому режимі всього на два тижні – на час зимових канікул, поки учні та студенти знаходитимуться вдома.

- Подивимося, як це відобразиться на пасажиропотоках, і потім будемо приймати остаточне рішення. Тому що зняти всі обмеження – це знову повернутися у червону зону, - сказав градоначальник.