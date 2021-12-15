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Кременчуцькі пільговики зможуть їздити у транспорті у будь-який час, але не постійно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 473 Коментарів: 1

 

Часові обмеження знімуть у тестовому режимі на час зимових канікул

Вчора, 14 грудня, на заході з вшанування чорнобильців міський голова Віталій Малецький поінформував, що пільговий проїзд у транспорті більше не буде обмежений часовими рамками, як це було до цього.

Нагадаємо, кременчужани пільгових категорій могли безкоштовно їздити у транспорті з 10.00 до 15.00.

Але сьогодні, 15 грудня, на засіданні виконкому мер уточнив, що обмеження знімуть у тестовому режимі всього на два тижні – на час зимових канікул, поки учні та студенти знаходитимуться вдома.

- Подивимося, як це відобразиться на пасажиропотоках, і потім будемо приймати остаточне рішення. Тому що зняти всі обмеження – це знову повернутися у червону зону, - сказав градоначальник.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: пільгові перевезення проїзд пільги
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Коментарі: 1

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mefisto:
Сьогодні, 12:24

При чем чернобыльцы и пенсионеры к школьным каникулам? Или студенты у нас в городе бесплатно ездили? У Виталика кукушка едет? 

  Думаю такой себе хитрый ход. Люди будут праздновать, тыняться в людных местах. Естественно после Нового года в городе пойдет рост модной болячки короны. Или клерк от городской медицины нарисует нужные цифирь. Виталик скажет- вот видите виноваты льготники которые стали больше ездить в транспорте. Поэтому пусть платят деньги за проезд или сидят по домам.


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