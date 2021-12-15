Кременчуцькі пільговики зможуть їздити у транспорті у будь-який час, але не постійно

Вчора, 14 грудня, на заході з вшанування чорнобильців міський голова Віталій Малецький поінформував, що пільговий проїзд у транспорті більше не буде обмежений часовими рамками, як це було до цього.
Нагадаємо, кременчужани пільгових категорій могли безкоштовно їздити у транспорті з 10.00 до 15.00.
Але сьогодні, 15 грудня, на засіданні виконкому мер уточнив, що обмеження знімуть у тестовому режимі всього на два тижні – на час зимових канікул, поки учні та студенти знаходитимуться вдома.
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