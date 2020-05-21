У Кременчуці пільговики зможуть їздити у громадському транспорті з 10.00 до 15.00

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 054 Коментарів: 2

У Кременчуці пільговики зможуть їздити у громадському транспорті з 10.00 до 15.00. Як повідомили 21 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, такі обмеження планують ввести у зв'язку з тим, що у години пік, зранку та ввечері, людям складно дістатися на роботу, а потім додому.





Мерія нашого міста чекає на оприлюднення постанови уряду щодо кількості пасажирів, яких можна одночасно перевозити у транспорті, адже наразі люди можуть їздити лише на сидячих місцях. Якщо ж дозволять брати людей, які стоятимуть, це значно полегшить роботу транспорту. Але, у будь-якому випадку, обмеження щодо перевезення пільговиків у певні години вводитимуть.