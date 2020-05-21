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У Кременчуці пільговики зможуть їздити у громадському транспорті з 10.00 до 15.00

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 054 Коментарів: 2

 

А у вранішні та вечірні години пік - зась

У Кременчуці пільговики зможуть їздити у громадському транспорті з 10.00 до 15.00. Як повідомили 21 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, такі обмеження планують ввести у зв'язку з тим, що у години пік, зранку та ввечері, людям складно дістатися на роботу, а потім додому.


Мерія нашого міста чекає на оприлюднення постанови уряду щодо кількості пасажирів, яких можна одночасно перевозити у транспорті, адже наразі люди можуть їздити лише на сидячих місцях. Якщо ж дозволять брати людей, які стоятимуть, це значно полегшить роботу транспорту. Але, у будь-якому випадку, обмеження щодо перевезення пільговиків у певні години вводитимуть.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: транспорт льготники льготный проезд

Коментарі: 2

27
sem:
Сьогодні, 12:34

Аминь, давно пора!!! И желательно сделать это на постоянной основе, даже после карантина. А для особенных вешать на лобовом стекле табличку "Без пільг". А то многим не доходит, и потом начинаются разборки. Так как троллейбус может выехать с молодежного в 09-45, а на Московской он будет в 10-00 и его уже начнут штормить, и попробуй тогда что то доказать!!!

 


21 3
139
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:22

Цитата: sem

Аминь, давно пора!!! И желательно сделать это на постоянной основе, даже после карантина. А для особенных вешать на лобовом стекле табличку "Без пільг". А то многим не доходит, и потом начинаются разборки. Так как троллейбус может выехать с молодежного в 09-45, а на Московской он будет в 10-00 и его уже начнут штормить, и попробуй тогда что то доказать!!!

 

Разумно. Разрешить льготникам посадку в троллейбус, который с остановки в начале маршрута отправляется с 10 до 15. В остальное время тоже можно, но за денюжку, на общих основаниях. О монетизации льгот уже и не мечтаю.


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